Noize MC оштрафовали из-за баттла с Сергеем Шнуровым

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) сообщил в своем Instagram, что его оштрафовали. Причиной стал недавний поэтический баттл рэпера с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. В соцсети Алексеев опубликовал фото с двумя сотрудниками полиции.

Ранее артисты провели поэтический баттл в Москве на стадионе "ЦСКА Арена". Штраф предположительно связан с тем, что Шнуров и Noize MC использовали ненормативную лексику.