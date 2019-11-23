Директор Ротару рассказал о том, что певицу "заказали"

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что против певицы организованна целенаправленная травля. Ранее певицу раскритиковали в России за то, что она вновь хочет выступать в стране. Также Ротару обвиняют в финансировании украинских силовиков и требуют лишить её звания Народной артистки СССР.

"Мы думаем это был какой-то заказ. Кто-то целенаправленно организовал травлю против Софии Михайловны, поскольку реальных причин для такой реакции не было. Она только один раз не приехала на "Песню года" из-за того, что в Украине было объявлено военное положение и мужчинам было запрещено выезжать из страны. А Ротару ездит не одна, у неё целая команда, в которой и мужчины тоже есть", - пояснил Лавров.

Также концертный директор певицы опроверг информацию о том, что она причастна к финансированию ВСУ. По словам Лаврова, это заведомо ложные сведения, за распространение которых можно подать в суд.