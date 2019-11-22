Российский дуэт выступит на Детском Евровидении: Ооржак выздоровел

Деренбеда Ооржака, который будет представлять Россию на детском этапе песенного конкурса "Евровидение", выписали из польской клиники.

Сейчас подросток находится в гостинице, где проживают все юные вокалисты. И 24 ноября выйдет на сцену вместе со своей партнершей Таней Меженцевой. Ребята исполнят песню "A Time for Us".

Как рассказали в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая занималась подготовкой российской пары к конкурсу, Денберел чувствует себя хорошо, врачи ничего угрожающего его здоровью не обнаружили.

Сам Ооржак говорит что у него все в порядке, он полон сил и готов к борьбе. И пообещал, что "не разочарует" своих болельщиков.

Напомним, что с 21 ноября все мы вместе с Таней Меженцевой переживали за 13-летнего Денберела Ооржака, которому стало плохо вовремя репетиции выступления и его госпитализировали в больницу города Гливицы.