Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российский дуэт выступит на Детском Евровидении: Ооржак выздоровел

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

 Деренбеда Ооржака, который будет представлять Россию на детском этапе песенного конкурса "Евровидение", выписали из польской клиники.

Сейчас подросток находится в гостинице, где проживают все юные вокалисты. И 24 ноября выйдет на сцену вместе со своей партнершей Таней Меженцевой. Ребята исполнят песню "A Time for Us".

Как рассказали в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая занималась подготовкой российской пары к конкурсу, Денберел чувствует себя хорошо, врачи ничего угрожающего его здоровью не обнаружили.

Сам Ооржак говорит что у него все в порядке, он полон сил и готов к борьбе. И пообещал, что "не разочарует" своих болельщиков.

Напомним, что с 21 ноября все мы вместе с Таней Меженцевой переживали за 13-летнего Денберела Ооржака, которому стало плохо вовремя репетиции выступления и его госпитализировали в больницу города Гливицы.

Темы деренбед ооржак детское евровидение
Актуальная аналитика
Формула небес
Пуля Скорпиона в обойме Стрельца - Гороскоп дня
Недвижимость
Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный
Здоровье
Диастолическая дисфункция, как правило, развивается в пожилом возрасте и чаще у женщин
Новости Все >
Водители могут выдохнуть: справки на права до лета не подорожают
МИД России прокомментировал успешные парламентские выборы в Белоруссии
Новый посол РФ в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон
В Челябинской области женщина 10 лет держала детей под замком
В России построят новые тюрьмы и СИЗО
Руководство ВФЛА отстранено из-за дела легкоатлета Лысенко
В Госдуме предложили давать материнский капитал за четвертого ребенка
Нурмагомедов назвал место следующего боя
Болельщик выиграл 183 млн евро и выкупил любимый футбольный клуб
В парламенте Литвы увековечат имя победителя Сталина
Последние материалы
Водители могут выдохнуть: справки на права до лета не подорожают
Пуля Скорпиона в обойме Стрельца - Гороскоп дня
Необычный проект! Внешне непримечательный, внутри - шикарный
МИД России прокомментировал успешные парламентские выборы в Белоруссии
Новый посол РФ в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон
В Челябинской области женщина 10 лет держала детей под замком
Диастолическая дисфункция, как правило, развивается в пожилом возрасте и чаще у женщин
В России построят новые тюрьмы и СИЗО
Руководство ВФЛА отстранено из-за дела легкоатлета Лысенко
Михаил Делягин: "Все дружно забыли о росте экономики"
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Газ
Киев: мы будем считать продолжение транзита газа контрабандой
Соломон Соловьев Пуля Скорпиона в обойме Стрельца - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Как сдержать США с помощью сланцевой нефти Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия спешит на помощь Италии. Себе помогать не получается Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперт назвал вероятных кандидатов на выход из ЕС к 2028 году
Таллин потребовал, чтобы Россия "вернула эстонские территории"
Врач умерла от инфаркта: коллеги отказались ее осмотреть
Россияне набрали автокредитов на 600 млрд рублей за 10 месяцев
Истинные кристаллы времени описали российские физики
Россияне набрали автокредитов на 600 млрд рублей за 10 месяцев
В ответ на требования "вернуть унитазы" ФСБ предъявила видео
Россияне набрали автокредитов на 600 млрд рублей за 10 месяцев
В парламенте Литвы увековечат имя победителя Сталина
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Эксперт назвал вероятных кандидатов на выход из ЕС к 2028 году
Унитазы и розетки - повод для борьбы за мнение Франции и Германии
Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете
Загитова считает четверные прыжки слишком опасными
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
Как сдержать США с помощью сланцевой нефти
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
В России чиновников предложили обязать ввести помесячную отчетность
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ