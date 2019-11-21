Семчев рассказал, как похудел на 100 кг и чем это обернулось

Актер Александр Семчев, которого российский зритель полюбил за образы добродушного и очень харизматичного толстяка за последний год резко похудел. И изменился почти до неузнаваемости.

О своем опыте потери веса он рассказал в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Как признался артист, худел на 100 кг он исключительно самостоятельно. Ни к каким врачам в процессе избавления от лишних килограммов не обращался. Даже анализов не сдавал.

Помощь, по его словам, он нашел в интернете. На одном из форумов прочитал совет "делить тарелку на 3 части". Так и делал весь год. Держался на силе воли.

Правда, когда уже расстался с килограммами, к врачам пойти все же пришлось. Сначала — чтобы подтянуть обвисшую кожу. А потом — восстанавливать подорванное здоровье.

Карьера, признается 50-летний Семчев, поначалу сделала резкое пике и практически рухнула. Но сейчас потихоньку начинает выправляться. "Видимо, режиссеры привыкли к моему новому внешнему виду", — шутит актер.

Кстати, как писала Правда.ру, врачи не рекомендуют худеть слишком резко. Почему - читайте на сайте.

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