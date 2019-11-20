Ксения Собчак возглавила список Forbes среди звёзд Instagram

Журнал Forbes впервые представил рейтинг заработков российских блогеров в Instagram. Первую строчку заняла Ксения Собчак.

Телеведущая, актриса и бывшая кандидат в президенты заработала на рекламе в своем блоге 1,6 миллионов долларов за год. В тройку лидеров оказались также Регина Тодоренко и Ольга Бузова, годовой доход каждой из которых составил 860 тысяч долларов.

Также в список Forbes вошли такие разные люди как знаменитый боец Хабиб Нурмагамедов, певица Полина Гагарина и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня.

Общий оборот рекламы в российском секторе Instagram составил в минувшем году 10 миллиардов рублей, а по итогам этого года может вырасти в полтора раза. Впрочем, отметил в Forbes, дать точные оценки очень сложно, так как значительная часть сделок продолжает проводиться "всерую".

Стоит отметить, что многие из финансово преуспевающих звёзд Instagram также входят в составленный Forbes этим летом рейтинг наиболее успешных российских звёзд, не достигших 40 лет (Собчак в нём заняла, например, двенадцатую строчку, уступив Нурмагомедову и Бузовой).