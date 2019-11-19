Михаил Боярский заявил о завершении карьеры

Народный артист России Михаил Боярский рассказал, что собирается уйти со сцены. Такое серьезное заявление артист сделал в преддверии 70-летия. По его словам, это связано с состоянием здоровья.

"Я не собираюсь притворяться молодым дурачком и бегать по сцене. Нужно смотреть правде в глаза. Я достаточно старый и немощный человек. Сейчас мое здоровье поддерживают медсестры и делают это достаточно удачно", - пояснил Боярский.

Михаил Боярский будет отмечать 70-летний юбилей 26 декабря, но признается, что не любит дни рождения и желает, чтобы празднование побыстрее закончилось. Артист рассказал, что свободное время на пенсии будет посвящать внукам.

В октябре многие российские СМИ рассказывали о проблемах со здоровьем Михаила Боярского. Такую информацию предоставила фармацевт одной из аптек Санкт-Петербурга, в которой артист якобы покупал сердечные препараты и выглядел очень "болезненно".