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Источник Правда.Ру

Михаил Боярский заявил о завершении карьеры

Шоу-бизнес

Народный артист России Михаил Боярский рассказал, что собирается уйти со сцены. Такое серьезное заявление артист сделал в преддверии 70-летия. По его словам, это связано с состоянием здоровья.

"Я не собираюсь притворяться молодым дурачком и бегать по сцене. Нужно смотреть правде в глаза. Я достаточно старый и немощный человек. Сейчас мое здоровье поддерживают медсестры и делают это достаточно удачно", - пояснил Боярский.

Михаил Боярский будет отмечать 70-летний юбилей 26 декабря, но признается, что не любит дни рождения и желает, чтобы празднование побыстрее закончилось. Артист рассказал, что свободное время на пенсии будет посвящать внукам.

В октябре многие российские СМИ рассказывали о проблемах со здоровьем Михаила Боярского. Такую информацию предоставила фармацевт одной из аптек Санкт-Петербурга, в которой артист якобы покупал сердечные препараты и выглядел очень "болезненно".

Темы артист пенсия карьера михаил боярский
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