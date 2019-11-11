Семья Заворотнюк прокомментировала сообщение Разина о здоровье актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали заявления продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния актрисы.

Вчера продюсер со ссылкой на некий "осведомленный источник" (хотя ранее говорил, что вхож в дом Заворотнюк) заявил, что "самые страшные прогнозы не сбываются" и Анастасии стало лучше.

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей. Мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", — написано в инстаграм-аккаунте, созданном родственниками для поддержки актрисы.

Напомним, что именно с легкой руки Разина несколько месяцев назад появились слухи о болезни Заворотнюк. Тогда он говорил, что у актрисы диагностировали четвертую стадию рака мозга. Ни в одном, ни в другом случае продюсер не уточнил, откуда у него такая информация.

Семья Заворотнюк утверждает, что артистка действительно проходит лечение, однако опровергает сообщения о коме и невозможности дышать самостоятельно.

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