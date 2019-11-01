Джигурда вызвал на боксерский поединок Андрея Малахова

Актер Никита Джигурда в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" заявил, что вызывает на боксерский поединок Андрея Малахова.

Поводом послужила нашумевшая передача телеведущего об эскорте, где, в частности, упоминались имена актрис Натальи Рудовой и Настасьи Самбурской.

"Я вызываю Андрея Малахова на боксерский поединок. Хочу защитить честь Рудовой, Самбурской. Кроме того, я помню, как он подставил нас с Мариной Анисиной", — сказал актер.

Как сказал Джигурда, несмотря на то что ему 58 лет, а Малахову 47, он готов доказать свою правду на ринге. Он хочет, чтобы Малахов ответил за свои слова. Актер припомнил телеведущему, что тот однажды обещал его избить, но якобы боялся это сделать, потому что его могли посадить за избиение.

"Он же молодой, качается. Если он мужчина, а не духовный извращенец, то он придет на бой со мной", — заметил Никита Джигурда.

Одним заявлением в радиоэфире Джигурда не ограничился и позже опубликовал соответствующую запись на своей странице в Instagram.

"Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!", — написал актер, пояснив, что причиной вызова стало, помимо всего сказанного выше, еще и то, что ведущий не извинился перед Мариной Анисиной, которую Малахов, якобы, оскорблял в телеэфирах.

"Ты просто ляжешь на настил ринга после того, как Никита Джигурда, несмотря на свой возраст, нокаутирует тебя за твои подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин!", — добавил он.

Напомним, что в сентябре вокруг Малахова разразился скандал из-за предположения, что гражданин Киргизии мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера Владимира Маругова. Подробнее об этом инциденте читайте в материале Правда. ру.

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