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Источник Правда.Ру

Шатунов подал в суд на правообладателей песен "Ласкового мая"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес print

 Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов подал иск в Арбитражный суд Москвы на компанию "Честная музыка", которой принадлежат права на песни коллектива.

Об этом сообщают сегодня "Известия" со ссылкой на информацию из картотеки арбитражных дел. По информации ИА, иск зарегистрирован 29 октября. Суть спора в карточке дела не разъясняется. Сам иск к производству пока не принят.

Журналистам "РИА Новости" удалось пообщаться с представителем Шатунова. Он пояснил, что предметом иска стали интеллектуальная собственность и имущественные права. По его словам, "Честная музыка" осуществляет неправомерные действия в отношении фонограмм, которые ей не принадлежат.

В августе продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов больше не собирается исполнять на концертах песни группы, а будет петь только свои произведения. По словам Разина, решение исключить из своего репертуара композиции "Ласкового мая" Шатунов принял сам.

Однако PR-менеджер певца Аркадий Кудряшов опроверг эту информацию. "Это его песни, его "визитная карточка". И притом у Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично", — отметил он.

Напомним, что ранее Правда. ру рассказывала о заявлении, сделанном продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным о том, что Шатунов окончательно покинул коллектив.

Фото: vk. com

Темы юрий шатунов андрей разин "ласковый май"
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