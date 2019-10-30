Разговор Собчак с Лениным покажет ТВ-3

На телеканале ТВ-3 стартует новое шоу "Интервью". Первый выпуск доверили вести Ксении Собчак, а пообщается она аж с Владимиром Ильичом Лениным.

"7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции, Владимир Ильич Ленин ответит на вопросы Ксении Анатольевны Собчак", — сообщает телеканал.

Экс-кандидат в президенты страны намерена расспросить вождя революции о венчании с Надеждой Крупской и разграблении церквей, о том, как в стране поддержали красный террор. Ленин расскажет Собчак о том, как отдыхает и что любит читать, кроме трудов немецких социалистов, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Никакой магии: отвечать на вопросы ведущей будет актер, загримированный под Ленина, однако для интервью ему пришлось изучить исторические источники.

"Обожаю безумные идеи! Если есть безумная идея — зовите Собчак! Ленин — это безусловно огромный бренд, и интересно узнать о нём больше. К тому же сегодня это совершенно забытый исторический персонаж", — говорит телеведущая, рассказывая о программе.

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Фото: © ТВ-3