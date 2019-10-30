Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Разговор Собчак с Лениным покажет ТВ-3

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес print

 На телеканале ТВ-3 стартует новое шоу "Интервью". Первый выпуск доверили вести Ксении Собчак, а пообщается она аж с Владимиром Ильичом Лениным.

"7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции, Владимир Ильич Ленин ответит на вопросы Ксении Анатольевны Собчак", — сообщает телеканал.

Экс-кандидат в президенты страны намерена расспросить вождя революции о венчании с Надеждой Крупской и разграблении церквей, о том, как в стране поддержали красный террор. Ленин расскажет Собчак о том, как отдыхает и что любит читать, кроме трудов немецких социалистов, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Никакой магии: отвечать на вопросы ведущей будет актер, загримированный под Ленина, однако для интервью ему пришлось изучить исторические источники.

"Обожаю безумные идеи! Если есть безумная идея — зовите Собчак! Ленин — это безусловно огромный бренд, и интересно узнать о нём больше. К тому же сегодня это совершенно забытый исторический персонаж", — говорит телеведущая, рассказывая о программе.

Читайте также:

Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме

Ксению Собчак назначили генеральным продюсером телеканала "Супер"

Фото: © ТВ-3

Темы тв-3 интервью ксения собчак владимир ленин
Актуальная аналитика
Формула небес
Война и смерть – главный наркотик Скорпионов
Недвижимость
Грандиозные архитектурные проекты прошлого, которые так и остались мечтами
Здоровье и профилактика
Четыре главные проблемы со здоровьем, связанные с чрезмерным употреблением сахара
Новости Все >
В Питтсбурге провал на дороге "засосал" автобус
"Я не лох", розовый гроб, бунт радикалов: украинцы недовольны Зеленским
Разговор Собчак с Лениным покажет ТВ-3
Комиссия Минобороны назвала причины трагедии в воинской части
Специалисты создали сверхкомпактную 3D-камеру на основе зрения пауков
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
В Ярославле воспитанники детского сада избили девочку
Эксперты назвали мясо самым вредным продуктом для здоровья и экологии
Самолет ВВС США "уронил" часть двигателя в сад англичанки
Валуев: вы видели, чтобы Малкин носился с американским флагом?
Последние материалы
Разговор Собчак с Лениным покажет ТВ-3
Комиссия Минобороны назвала причины трагедии в воинской части
Война и смерть – главный наркотик Скорпионов
Грандиозные архитектурные проекты прошлого, которые так и остались мечтами
Четыре главные проблемы со здоровьем, связанные с чрезмерным употреблением сахара
Специалисты создали сверхкомпактную 3D-камеру на основе зрения пауков
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
В Ярославле воспитанники детского сада избили девочку
Эрдоган сыграл против всех и выиграл
Эксперты назвали мясо самым вредным продуктом для здоровья и экологии
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Силовые структуры
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Фигурное катание
Американская фигуристка Теннелл лидирует после двух этапов Гран-при
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Соломон Соловьев Война и смерть – главный наркотик Скорпионов Соломон Соловьев Игорь Буккер Реальная научная фантастика Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским Любовь Степушова
Комментарии
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Валуев: вы видели, чтобы Малкин носился с американским флагом?
Эрдоган сыграл против всех и выиграл
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Правительство хочет установить точное количество бедных россиян
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Украинский депутат: "Аплодирую хитрости Москвы"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Украинский депутат: "Аплодирую хитрости Москвы"
Шведские СМИ назвали Россию "историческим врагом" Европы
Шведские СМИ назвали Россию "историческим врагом" Европы
Шведские СМИ назвали Россию "историческим врагом" Европы
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ