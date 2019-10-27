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Источник Правда.Ру

Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркт

Шоу-бизнес print

Известный певец Стас Пьеха рассказал о том, что перенес инфаркт пять лет назад. Он утверждает, что это стал переломный момент, поскольку певец осознал, что ему необходимо избавиться от зависимости.

Пьеха рассказал, что когда почувствовал недомогание, сделал себе капельницу, но это не помогло. Тогда его госпитализировали.

"С этого момента я понял, что все мои проблемы со здоровьем, диагнозы, заболевания, оправдания - это результат моей зависимости, от которой я никогда не избавлялся. Я осознал, что мне нужно избавляться от зависимости", - пояснил Пьеха.

Певец пояснил, что нанес ущерб своему здоровью во время гастролей, употребляя алкоголь, медикаменты и "всякое разное".

Темы инфаркт алкоголь стас пьеха медикаменты
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