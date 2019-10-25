Наргиз рассказала о том, как её избивал бывший муж

Певица Наргиз Закирова рассказала в интервью о том, как её избивал бывший муж. По её словам, впервые он поднял на неё руку спустя несколько месяцев, как она переехала к нему на съёмную квартиру. Вскоре пара решила переехать в США из Казахстана. Тогда Наргиз уже была беременна.

Периодически певица находила чужие женские вещи у своего сожителя, однако вместо ответов на её вопросы он только применял грубую силу. Закирова пробовала обращаться за помощью к родным, но ей не верили, поскольку её молодой человек обладал безупречной репутацией.

Последней каплей было то, что сожитель Наргиз сломал ей челюсть. Причиной агрессии стало то, что певица отказалась присоединится к столику его друзей в кафе, где работала. Инцидент произошел когда они шли домой. Муж Закировой молча ударил её в челюсть, а когда она упала в ближайшую изгородь начал избивать её ногами.