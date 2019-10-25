Полина Гагарина отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Полина Гагарина выложила в Instagram фото из больницы, где ей поставили капельницу. Певица написала, что начала болеть с быстрой периодичностью, а также, что пытается собрать чемодан для поездки в Екатеринбург, где у неё запланирован концерт.

Позже стало известно, что певица перенесла своё выступление в городе на 6 декабря. Гагарина извинилась в соцсетях перед своими фанатами и сообщила, что купленные билеты будут действительны на концерте 6 декабря.