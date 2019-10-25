Журналисты заподозрили, что Собчак беременна

Разговоры о том, что 36-летняя Собчак станет матерью, появляются с завидной регулярностью. Два дня назад телеведущая спровоцировала очередные разговоры о своем интересном положении.

Вывод о том, что экс-кандидат в президенты РФ, возможно, ждет ребенка, сделали журналисты на основе видео с премии "Прорыв года 2019", которое выложила в сеть сама "блондинка в шоколаде". На нем и заметили у телеведущей "округлившийся живот".

"Собчак выбрала для вечера наряд свободного кроя, однако даже он не смог скрыть разительные изменения в ее фигуре", — сообщает "Пятый канал".

На видео, о котором идет речь, телеведущая ведет диалог, не прикрывая руками слегка округлившийся живот.

Как утверждает издание, сплетни о том, что знаменитость находится в положении, появились еще больше месяца назад — накануне свадьбы ведущей с режиссером Константином Богомоловым, которая состоялась, напомним, 13 сентября. И, как сообщал Пятый канал, фанаты разглядели округлившийся живот Собчак на видео, опубликованном до торжественной церемонии бракосочетания.

Тогда же в соцсетях появились предположения, что знаменитости решились на такой ответственный шаг, чтобы ребенок родился в браке. Для обоих молодоженов этот брак стал вторым.

Домыслы поклонников прокомментировала и скандальный блогер Лена Миро. По ее словам, Собчак скрывает беременность, потому что мечтает вести программу на федеральном канале и не хочет, чтобы семейная жизнь мешала ей двигаться к цели. А жена рэпера Dino MC в своем микроблоге на вопрос подписчицы, правда ли, что Собчак беременна, коротко написала: "Да".

Как бы там ни было на самом деле, официальных подтверждений этой информации не поступало. Звездные супруги предпочитают слухи никак не комментировать.

Фото: instagram. com