Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Журналисты заподозрили, что Собчак беременна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес print

 Разговоры о том, что 36-летняя Собчак станет матерью, появляются с завидной регулярностью. Два дня назад телеведущая спровоцировала очередные разговоры о своем интересном положении.

Вывод о том, что экс-кандидат в президенты РФ, возможно, ждет ребенка, сделали журналисты на основе видео с премии "Прорыв года 2019", которое выложила в сеть сама "блондинка в шоколаде". На нем и заметили у телеведущей "округлившийся живот".

"Собчак выбрала для вечера наряд свободного кроя, однако даже он не смог скрыть разительные изменения в ее фигуре", — сообщает "Пятый канал".

На видео, о котором идет речь, телеведущая ведет диалог, не прикрывая руками слегка округлившийся живот.

Как утверждает издание, сплетни о том, что знаменитость находится в положении, появились еще больше месяца назад — накануне свадьбы ведущей с режиссером Константином Богомоловым, которая состоялась, напомним, 13 сентября. И, как сообщал Пятый канал, фанаты разглядели округлившийся живот Собчак на видео, опубликованном до торжественной церемонии бракосочетания.

Тогда же в соцсетях появились предположения, что знаменитости решились на такой ответственный шаг, чтобы ребенок родился в браке. Для обоих молодоженов этот брак стал вторым.

Домыслы поклонников прокомментировала и скандальный блогер Лена Миро. По ее словам, Собчак скрывает беременность, потому что мечтает вести программу на федеральном канале и не хочет, чтобы семейная жизнь мешала ей двигаться к цели. А жена рэпера Dino MC в своем микроблоге на вопрос подписчицы, правда ли, что Собчак беременна, коротко написала: "Да".

Как бы там ни было на самом деле, официальных подтверждений этой информации не поступало. Звездные супруги предпочитают слухи никак не комментировать.

Фото: instagram. com

Темы слухи беременность ксения собчак
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Мировые воры, признавшие Пикассо - Гороскоп дня
Здоровье
Семь щелочных продуктов, которые помогут справиться с ожирением
Новости Украины
Эксперт: Зеленский ничего сделать не может
Новости Все >
300 полицейских из Чечни заступают на боевое дежурство в Сирии
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Журналисты заподозрили, что Собчак беременна
Американцы посчитали себя униженными успехами России в Сирии
Минфин разработал новые параметры накопительной пенсионной системы
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
За последние 30 лет из России было выведено около 1 трлн долларов
В Индии полиция спасла пять сов от жертвоприношения
Путин озвучил причину конфликта в Ливии
Минкомсвязи: Рунет не будет развиваться по пути Китая
Последние материалы
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Журналисты заподозрили, что Собчак беременна
Американцы посчитали себя униженными успехами России в Сирии
Минфин разработал новые параметры накопительной пенсионной системы
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Мировые воры, признавшие Пикассо - Гороскоп дня
За последние 30 лет из России было выведено около 1 трлн долларов
Семь щелочных продуктов, которые помогут справиться с ожирением
В Индии полиция спасла пять сов от жертвоприношения
Путин озвучил причину конфликта в Ливии
Популярное
Новости Украины
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"

Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.

Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Соцсети
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Хоккей. Последние новости
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Новости футбола
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Соломон Соловьев Мировые воры, признавшие Пикассо - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова В Чили умирали за справедливость к пенсионерам Любовь Степушова Игорь Буккер Кто есть "ху", или Мемы президентов Игорь Буккер
Комментарии
Эксперты: рост пенсионного возраста неизбежен
За последние 30 лет из России было выведено около 1 трлн долларов
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Эксперт: план "Б" Киева по Донбассу - из разряда "расстрелять всех, кто не вышел"
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Квантовый компьютер — чего нам стоит ожидать от новых технологий
Эксперты: рост пенсионного возраста неизбежен
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Эксперты: рост пенсионного возраста неизбежен
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Россиянам недоплачивают 20000 рублей пенсии и зарплаты
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Ольга Бузова рассказала о своей "каморочке" за 120 миллионов рублей
Россиянам недоплачивают 20000 рублей пенсии и зарплаты
Россиянам недоплачивают 20000 рублей пенсии и зарплаты
Путин списал долги с африканских стран на 20 млрд долларов
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Иран всех раздражает исламским социализмом
Открытое письмо Людмиле Улицкой
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ