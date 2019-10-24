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Источник Правда.Ру

Ольга Бузова рассказала о своей "каморочке" за 120 миллионов рублей

Шоу-бизнес print

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказа о своей новой квартире в интервью журналистам на церемонии вручения премии "Прорыв года 2019" журнала MODA topical, сообщает "Комсомольская правда".

Бузова назвала элитную квартиру стоимостью 120 млн рублей "коморочкой". Звезда пояснила,что она имеет в виду, что это ее гнездышко.

В прямом смысле слова назвать квартиру площадью 220 кв.м коморкой сложно.

Бузова подчеркнула, что ее очень радует покупка и теперь ей предстоит ремонт. Певица пожаловалась, что ей придется все делать самой, хотя она в этом "мало понимает".

Фото: twitter.com

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Темы бузова певица квартира шоу-бизнес
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