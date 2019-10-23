Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки

Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка. Также она рассказывала о желании найти донора яйцеклетки. Певица утверждает, что у неё есть много поклонников, но она хочет, чтобы в ребенке было что-то и от неё.

"Как мне не хватает детского плача в моём доме, крика или смеха. Я с этой идеей всё ещё живу. Не оставила её. И мужчины есть. Добрые, отзывчивые, достойные. А женщина... Мне очень хочется, чтобы в ребенке было что-то моё, что-то от меня. Может я могла бы взять клетку своей дочери", - заявила Успенская.

Сейчас дочери Любови Успенской Тане 20 лет. Она работает в школе йоги и занимается живописью. Она пока никак не прокомментировала идею своей матери.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Любовь Успенская бросила курить. В интервью нашему изданию Любовь Успенская рассказалао здоровом образе жизни, диете и о многом другом. Популярная исполнительница и красивая женщина делится своим опытом, как сохранить привлекательность, несмотря на все житейские передряги.

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