У одного из гардемаринов российского кино, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова судебные приставы изъяли квартиру. Причина — многомиллионные долги.
Как стало известно СМИ, актер не выплатил волгоградскому банку кредит в размере 38,5 млн рублей, взятый в 2014 году на развитие продюсерского центра.
Представитель банка, с которым Жигунов заключал договор, рассказал, что "банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы"
Как пишет Газета. ру, после решения Останкинского районного суда Москвы об изъятии недвижимости актера и продюсера Сергея Жигунова, службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство.
Судебное заседание, по итогам которого артиста обязали в течение полугода выплатить волгоградскому банку 38,5 млн рублей с учетом процентов и пени, состоялось еще в феврале. Артист не выполнил своих обязательств в указанный срок и лишился квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, под залог которой был выдан кредит.
Сам Жигунов категорически отказался комментировать эту ситуацию.
Отмечается, что вырученных за квартиру средств не хватит для погашения долга — ее стоимость оценивается в 16 млн рублей. Остальная недвижимость Жигунова официально принадлежит его жене, и суд не имеет права на нее претендовать.
Как следует из информации на сайте ФССП, помимо основной суммы долга, продюсер должен оплатить исполнительный сбор в размере 2,7 млн рублей.
В окружении Жигунова рассказали, что одна из трех его квартир действительно была изъята судебными приставами.
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