Гардемарин остался без квартиры: Жигунов лишился ее за долги

У одного из гардемаринов российского кино, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова судебные приставы изъяли квартиру. Причина — многомиллионные долги.

Как стало известно СМИ, актер не выплатил волгоградскому банку кредит в размере 38,5 млн рублей, взятый в 2014 году на развитие продюсерского центра.

Представитель банка, с которым Жигунов заключал договор, рассказал, что "банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы"

Как пишет Газета. ру, после решения Останкинского районного суда Москвы об изъятии недвижимости актера и продюсера Сергея Жигунова, службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство.

Судебное заседание, по итогам которого артиста обязали в течение полугода выплатить волгоградскому банку 38,5 млн рублей с учетом процентов и пени, состоялось еще в феврале. Артист не выполнил своих обязательств в указанный срок и лишился квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, под залог которой был выдан кредит.

Сам Жигунов категорически отказался комментировать эту ситуацию.

Отмечается, что вырученных за квартиру средств не хватит для погашения долга — ее стоимость оценивается в 16 млн рублей. Остальная недвижимость Жигунова официально принадлежит его жене, и суд не имеет права на нее претендовать.

Как следует из информации на сайте ФССП, помимо основной суммы долга, продюсер должен оплатить исполнительный сбор в размере 2,7 млн рублей.

В окружении Жигунова рассказали, что одна из трех его квартир действительно была изъята судебными приставами.

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Фото: кадр фильма "Гардемарины, вперед"