Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Гардемарин остался без квартиры: Жигунов лишился ее за долги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес print

 У одного из гардемаринов российского кино, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова судебные приставы изъяли квартиру. Причина — многомиллионные долги.

Как стало известно СМИ, актер не выплатил волгоградскому банку кредит в размере 38,5 млн рублей, взятый в 2014 году на развитие продюсерского центра.

Представитель банка, с которым Жигунов заключал договор, рассказал, что "банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы"

Как пишет Газета. ру, после решения Останкинского районного суда Москвы об изъятии недвижимости актера и продюсера Сергея Жигунова, службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство.

Судебное заседание, по итогам которого артиста обязали в течение полугода выплатить волгоградскому банку 38,5 млн рублей с учетом процентов и пени, состоялось еще в феврале. Артист не выполнил своих обязательств в указанный срок и лишился квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, под залог которой был выдан кредит.

Сам Жигунов категорически отказался комментировать эту ситуацию.

Отмечается, что вырученных за квартиру средств не хватит для погашения долга — ее стоимость оценивается в 16 млн рублей. Остальная недвижимость Жигунова официально принадлежит его жене, и суд не имеет права на нее претендовать.

Как следует из информации на сайте ФССП, помимо основной суммы долга, продюсер должен оплатить исполнительный сбор в размере 2,7 млн рублей.

В окружении Жигунова рассказали, что одна из трех его квартир действительно была изъята судебными приставами.

Читайте такжеЗаемщик пытался заколдовать приставов, чтобы не платить кредит

                           Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Фото: кадр фильма "Гардемарины, вперед"

Темы квартира приставы гардемарин сергей жигунов моя прекрасная няня
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Они придумали лампочку и отдали "Оскар" - Гороскоп дня
Здоровье
Дети, которые хорошо спят, лучше учатся в школе и у них приподнятое настроение
Нефть
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Новости Все >
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения "Кубань"
Гардемарин остался без квартиры: Жигунов лишился ее за долги
"Мосэнергосбыт" отключает электроэнергию инвалидам и многодетным
Кому помешал "Свободный сокол"?
В Лондонском зоопарке папоротник впервые "сделал селфи"
Верховная рада планирует вернуть "украинские территории" Кубани
США передали РФ информацию о готовивших нападения террористах
Букмекеры принимают ставки на отстранение России от Олимпиады-2020
Мединского обвинили в экстремизме из-за книги о татарах
АО "ОХК "УРАЛХИМ" сообщило о недостоверной информации в СМИ
Последние материалы
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения "Кубань"
Гардемарин остался без квартиры: Жигунов лишился ее за долги
"Мосэнергосбыт" отключает электроэнергию инвалидам и многодетным
Они придумали лампочку и отдали "Оскар" - Гороскоп дня
Кому помешал "Свободный сокол"?
Дети, которые хорошо спят, лучше учатся в школе и у них приподнятое настроение
В Лондонском зоопарке папоротник впервые "сделал селфи"
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Как установить устойчивое перемирие в Донбассе
Плюсы и минусы квартир на первых и последних этажах
Популярное
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.

Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Новости футбола
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Общество
Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков
Соломон Соловьев Они придумали лампочку и отдали "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Мумии поведали, чем болели люди в древности Константин Кузнецов Игорь Буккер Уроки Нюрнбергского процесса Игорь Буккер
Комментарии
Депутат подарил ветерану телевизор и наказал смотреть только “Россию-1”
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Мединского обвинили в экстремизме из-за книги о татарах
Историк спецслужб: в Северодвинск атташе США ехали встречаться с агентом
В России массово увольняют предпенсионеров
Эксперт: заявление Масчана об отсутствии онкологических препаратов - заказное
Верховная Рада планирует вернуть "украинские территории" Кубани
Британия и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ