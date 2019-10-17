Якутские фанаты подарили Бузовой корону с бриллиантами

Поклонники певицы Ольги Бузовой из Якутска подарили ей серебряную корону с 11 бриллиантами. Вес драгоценных камней составляет 5,5 карата.

Певица представила зрителям свое шоу "Принимай меня" в якутском комплексе "Триумф" 15 октября. На концерт пришли около четырех тысяч зрителей.

Во время программы якутские организаторы и фанаты подарили Бузовой корону из серебра с бриллиантами. Дорогое украшение на певицу надели прямо на сцене.

Корона, как объявил ведущий под восторженные крики поклонников звезды, инкрустирована 11 сертифицированными якутскими бриллиантами, общим весом в 5,5 карата.

Из гримерки она записала видео для Instagram, в котором поблагодарила якутских фанатов за подарок. "Меня сегодня короновали! Я сегодня и плакала, и смеялась. Я так благодарна. Это было какое-то сумасшествие Якутск — вы просто нереальные",- написала Бузова на своей страничке.

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Фото: с видео: Instagram @buzova86