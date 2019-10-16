"Содрали всю фактуру": Кормухина обвинила Гагарину в плагиате

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в нарушении авторских прав и, фактически, в краже аранжировки песни Виктора Цоя "Кукушка".

Кормухина уже обратилась в суд. В своем иске она утверждает, что призерка "Евровидения-2015" использовала аранжировку кавер-версии песни Виктора Цоя "Кукушка", написанную ею лично и ее мужем Алексеем Беловым, лидером группы "Парк Горького", без их согласия.

По словам Кормухиной, в 2011 году она записала кавер-версию песни "Кукушка" для крупного телевизионного проекта. А в 2015 году ее ожидал неприятный сюрприз: тот же кавер в исполнении Полины Гагариной прозвучал в фильме "Битва за Севастополь".

"Они содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино", — цитирует певицу НСН.

Как рассказала Ольга Кормухина, ею соблюдены все формальности в плане авторства: в 2011 году вместе с Беловым они оформили лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом. Эта композиция вошла в 2012-ом в альбом Кормухиной "Падаю в небо", с ней она активно выступала на концертах.

В мае текущего года была проведена экспертиза, которая признала песню "Кукушка" в исполнении Кормухиной самостоятельным произведением, в то время как кавер Гагариной эксперты не признали ни самостоятельным произведением, ни переработкой кавера Кормухиной.

Артистка подчеркивает, что этот судебный иск не несет в себе финансовых претензий, а является делом принципа. По ее мнению, Полина Гагарина должна признать неправоту и извиниться.

Сейчас дело находится на рассмотрении в Тверском районном суде Москвы. Следующее заседание должно состояться в ноябре.

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