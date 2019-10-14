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Источник Правда.Ру

25-летнюю k-pop звезду и актрису Солли обнаружили мертвой

Шоу-бизнес print

В зарубежных СМИ появились сообщения о смерти 25-летней корейской актрисы и бывшей участницы k-pop-группы Солли.

Ее менеджер, который долго не мог с ней связаться, обнаружил ее мертвой в ее квартире в городе Соннам в Южной Корее.

Что стало причиной смерти молодой исполнительницы, пока неизвестно. В качестве основной версии полиция рассматривает самоубийство.

Солли, чье настоящее имя Чхве Чжин Ри, пела в герлз-бэнде F(x). В 2014 году она ушла из коллектива, так как часто сталкивалась с издевательствами и критикой в интернете.

Год назад она окончательно ушла из коллектива, чтобы заняться карьерой актрисы.  Солли снималась только. в корейских фильмах. Совю первую роль она сыграла в возрасте 11 лет, а уже к 23 годам у нее было несколько главных ролей в кино.

Известно, что никаких личных отношений у Солли последние два года не было.

В Корее  среди  молодых звезд кей-попа суицид - распространенное явление.

Это связано с тем, что они живут под неусыпным контролем своих продюсеров. Они вынуждены соблюдать жесткие диеты, ради карьеры отказываются от личной жизни, они даже не всегда могут разговаривать по мобильному телефону. Кроме того, они часто становятся объектом критики и издевательство в Сети. Не все молодые звезды самостоятельно могут справиться со всем этим, поэтому они часто впадают в депрессию.

Фото: youtube.com

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Темы солли корея певица суицид k-pop-группа шоу-бизнес
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