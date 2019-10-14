Распутина рассказала об извинениях Зеленского за пошлую шутку

Певица Маша Распутина рассказала о том, как нынешний президент Украины Владимир Зеленский извинился перед ней за пошлую шутку. По ее словам, это произошло в 2010 году. Тогда певицу пригласили выступить в программе "Квартал 95". Одним из условий Распутиной было то, чтобы выступление прошло без пошлых шуток.

Однако, по ее словам, это условие не было выполнено. На певицу пытались нацепить бюстгальтер из пластиковых бутылок. Распутина не стала поднимать скандал прямо на сцене, а выступила перед зрителями и удалилась за кулисы, где высказала организаторам свое недовольство. Позже певица ужинала в ресторане вместе с мужем и встретила там Владимира Зеленского. Он принес ей глубочайшие извинения за инцидент.