Шнуров: Закончив с "Ленинградом", возможно, стану политиком"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не исключил возможности стать политиком после того, как закончит карьеру в группе "Ленинград".

"Я не знаю, как пойдет… Как спикер телевизионного шоу, как вот тот политик, который может вбросить какую-нибудь, так сказать, тему острую, я — гожусь. Как политик, который занимается непосредственно политикой, по-настоящему, по-большому, по-серьезному — я, наверное, не очень подхожу", — цитирует слова Шнурова Интерфакс.

Отвечая на вопрос, почему он пошел в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре в феврале 2019 года, шоумен заявил, что он, в отличие от большинства, заседающих там, "часть действующей культуры".

По мнению Шнурова, сейчас в думском совете культуры "в основном сидят уже отснявшие своё режиссеры и отыгравшие своё актеры, которые, понятное дело, преследуют какие-то интересы".

Напомним, что, едва войдя в Совет по культуре при Госдуме РФ, Шнуров предлагал распустить министерство культуры. "Я как настоящий революционер зашел и сразу предложил отменить министерство культуры как явление, да. Вот просто закрыть его, чтобы не было, и тогда культура сама собой заживет прекрасно", — напоминает музыкант. И от этой позиции Шнуров отказывается не собирается.

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