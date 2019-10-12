Сигал рассказал, что не получает российскую пенсию

Киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство рассказал о своей российской пенсии. По его словам, он ничего не знает о начислении пенсионных выплат в России, поскольку его это не интересует.

Сигал отметил, что он еще слишком молод, чтобы интересоваться такими вопросами. Сейчас киноактеру 67 лет. Также артист раскрыл некоторые подробности своей жизни. Он утверждает, что занимается производством одного кинопроекта в России.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Стивен Сигал хотел переехать с Рублёвки на Кубань. Как сообщает Daily Show, в последние годы 66-летний голливудский актер был частым гостем в России. Еще до получения гражданства РФ актер нередко приезжал сюда, чтобы представить свои проекты и таким образом он завел многочисленные знакомства с российскими предпринимателями и представителями шоу-бизнеса. Сигал снимался в рекламе крупных российских компаний, его приглашали на различные торжественные мероприятия государственного значения.

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