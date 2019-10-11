Охотники за сенсациями дежурят у могил родственников Заворотнюк

Работники Анкудиновского кладбища в Московской области вынужденно усилили охрану могил родственников актрисы Анастасии Заворотнюк из-за пристального внимания журналистов.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Nation News.

Охотники за сенсациями не хотят упустить возможность поймать "интересный" кадр и буквально дежурят у надгробий близких звезды. Сотрудники кладбища отмечают, что подобного "наплыва" посторонних лиц к захоронениям вообще еще никогда не было.

Причина ажиотажа в том, что на этой неделе появились слухи о якобы смерти Заворотнюк от рака. И, хотя позднее информация была опровергнута, папарацци — на всякий, видимо, случай — "засели в засаду".

Анкудиновское кладбище — погост закрытого типа, на территорию которого нельзя попасть посторонним людям. Участки на нем могут быть предназначены для целых некрополей. Стартовая цена на место под гроб начинается от 652 тысяч рублей. Урну с прахом можно заказать за 26 тысяч, отмечает Nation News. На этом кладбище похоронены ближайшие родственники звезды "Моей прекрасной няни".

Напомним, что в конце сентября в эфире программы "Звезды сошлись" (канал НТВ) прозвучала информация, что одно свободное место рядом с могилами отца и брата актрисы оказалось зарезервировано. Однако, было сказано в сюжете, кому именно оно предназначается, неизвестно.

Ситуация вокруг предполагаемой — напомним: нет ни одного официального подтверждения — болезни артистки все больше напоминает театр абсурда: лавина слухов, обрушившаяся в начале сентября, и не подтверждённых ни одним документальным свидетельством, стремительно распространяется, давая мошенникам все новые и новые возможности нажиться на медийном имени.

Фото: @a_zavorotnyuk