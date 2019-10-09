Бари Алибасов проиграл суд с производителем "Крота"

Громкое разбирательство между музыкантом Бари Алибасовым и производителем бытового чистящего средства "Крот" подошло к концу.

Как сообщает сегодня ФАН, Пресненским судом Москвы был вынесен отказ Алибасову в удовлетворении всех претензий к производителю "Крота" и торговой сети "Ашан", в магазине которой, как утверждает продюсер, было приобретено средство, которое он "выпил, приняв за сок".

Напомним, что Алибасов хотел получить с ответчиков компенсацию в размере 100 млн рублей: 85 млн за нанесенный вред здоровью и 15 млн за моральный ущерб.

Помимо этого, продюсер настаивал на необходимости изменения дизайна упаковки средства для очищения труб. Главной причиной химического отравления Алибасов называет именно схожесть "Крота" с напитками, например, соком, газировкой или йогуртом.

Адвокат Алибасова заявил в блиц-интервью у зала суда, что причины отказа в иске пока не совсем ясны: "Мы узнаем их после 18 октября, когда будут готовы все документы, - сказал защитник. - Но нам и без того все понятно. Ни суды, ни госорганы в лице Роспотребнадзора (который был привлечен в качестве третьего лица, но проигнорировал суд) не хотят создавать опасный прецедент. Иначе все пострадавшие от некачественных товаров покупатели тут же начнут судиться и получать компенсации".

Еще адвокат заявил, что для них процесс не окончен - будет и апелляция, и если надо, кассация.

Хотя главная победа, по словам самого Алибасова, уже случилась: "дизайн бутылки изменился, она больше не похожа на сок. А значит, у людей меньше шансов случайно выпить этот яд".

Фото: flickr. com