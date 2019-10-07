Актриса Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками перестала выходить на связь и появляться на улице.
Издание Starhit пишет, что раньше звезду телесериала "Счастливы вместе" часто можно было встретить возле ее дома, но после недавних событий она перестала появляться вообще где-либо.
Машина Натальи Бочкаревой стоит под окнами, сообщают соседи актрисы.
Напомним, что ранее в средствах массовой информации появились сообщения о задержании исполнительницы роли Даши Букиной с кокаином в нижнем белье. Медицинское освидетельствование, писали СМИ, Бочкарева пройти отказалась.
Актриса неоднократно называла появившиеся в средствах массовой информации сообщения ложью и враньем.
Отметим, что ранее друг Натальи Бочкаревой, музыкант Андрей Ковалев, сообщил, что у женщины "парализовало половину лица" из-за вызванного скандалом с наркотиками стресса.
Украинский "Нафтогаз" призвал Россию разблокировать возможность получать на границе газ из Туркменистана и "от российских независимых добытчиков".