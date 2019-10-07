Бочкарева перестала выходить из дома после скандала с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками перестала выходить на связь и появляться на улице.

Издание Starhit пишет, что раньше звезду телесериала "Счастливы вместе" часто можно было встретить возле ее дома, но после недавних событий она перестала появляться вообще где-либо.

Машина Натальи Бочкаревой стоит под окнами, сообщают соседи актрисы.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации появились сообщения о задержании исполнительницы роли Даши Букиной с кокаином в нижнем белье. Медицинское освидетельствование, писали СМИ, Бочкарева пройти отказалась.

Актриса неоднократно называла появившиеся в средствах массовой информации сообщения ложью и враньем.

Отметим, что ранее друг Натальи Бочкаревой, музыкант Андрей Ковалев, сообщил, что у женщины "парализовало половину лица" из-за вызванного скандалом с наркотиками стресса.