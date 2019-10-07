Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о ее смерти

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы, опровергнув при этом сообщения о ее смерти.

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - заявил Христов.

Директор народной артистки еще раз заявил, что близкие Заворотнюк не готовы давать официальные комментарии о состоянии ее здоровья, и попросил уважать решение семьи актрисы и не вторгаться в личное пространство.

В субботу несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщает, что Заворотнюк скончалась 5 октября. Однако в медучреждении заявили журналистам, что такой пациентки у них нет. Впоследствии друг актрисы, пожелавший остаться неназванным, опроверг данные сообщения, с аналогичным заявлением выступила директор Заворотнюк Марина Потапова.

Все слухи рождаются в сети и подогреваются с одной целью - мошенническим образом заработать на имени медийной личности. Как действуют аферисты, читайте в материале Правда.ру.

Фото: @a_zavorotnyuk