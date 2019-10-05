Петросян впервые после развода нагрянул в общую со Степаненко квартиру

Советский и российский артист эстрады Евгений Петросян впервые после нашумевшего развода с Еленой Степаненко смог попасть в их общую квартиру.

Адвокат комика Сергей Жорин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографии того, как Петросян забирает из квартиры свои вещи.

На публикацию обратило российское интернет-издание Ura. ru.

"Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в собственную квартиру, которую оккупировала Степаненко", — прокомментировал Сергей Жорин.

Адвокат Евгения Петросяна пояснил, что комик забрал свои удостоверение народного артиста и компьютер.

Напомним, что Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись после 30 лет супружеской жизни. В данный момент бывшие супруги пытаются поделить имущество общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.