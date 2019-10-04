Как на имени Заворотнюк "навариваются" аферисты

"Ничего человеческого - только бизнес": болезнь Анастасии Заворотнюк поставила диагноз обществу.

За актрисой, которая лежит в больнице, идет циничная охота не только со стороны СМИ (такая уж у нас работа), но и со стороны аферистов и мошенников всех мастей.

Официальной информации о здоровье нет, однако все уже утвердились во мнении, что у звезды глиобластома.

На больной "прекрасной няне" мошенники зарабатывают целые состояния, пишет издание "Собеседник", журналисты которого провели собственное расследование. Им удалось подсчитать, что сейчас актриса приносит такой доход, о котором даже подумать не могла, будучи здоровой.

Метод, который использует большинство аферистов до безобразия прост.

Поскольку никакой официальной информации об актрисе и состоянии ее здоровья нет, в Сети все чаще появляются "заманухи", предлагающие увидеть фотографии Анастасии Заворотнюк, которые, якобы, сделаны в больничной палате медицинского центра, где она находится.

Посмотреть фото, а где-то и видео, можно, подписавшись на закрытую группу в соцсети. Это бесплатно. Однако, когда наивные пользователи подписываются на страничку, никаких фотографий там не находят.

Некоторые сразу удаляют данный паблик из своих подписок, но другие просто забывают это сделать. В итоге, редакторы получают тысячи новых подписчиков, за счет которых могут провести монетизацию.

"Это очень выгодный бизнес: в таких аккаунтах меняют впоследствии имя и потом их продают, — рассказал изданию "Собеседник" администратор звездных страничек в соцсетях Иван. — Получается раскрученная страничка с живой аудиторией. Лучше, что называется, и не придумаешь. Надо отметить, что цена странички с живой аудиторией порой доходит до сотни тысяч рублей. И судя по тому, как часто появляются лживые аккаунты, посвященные болезни Заворотнюк, на сегодняшний день это неплохой способ заработка. Я так понимаю, что в неделю можно заработать и больше миллиона. Главное, правильно себя подать".

В последнее время аферисты пошли еще дальше — предлагают посмотреть видео из больничной палаты Заворотнюк, которое якобы сделал Андрей Разин. Никаких роликов на страничке тоже нет. Зато подписчиков уже прилично — за час на больную Заворотнюк решили посмотреть больше десяти тысяч человек.

Напомним, директор Анастасии Заворотнюк на днях пообещал интервью актрисы.

Фото: @a_zavorotnyuk