Заворотнюк все же выступит с заявлением по ТВ – директор

Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении, и сама расскажет о состоянии своего здоровья.

Об этом "Федеральному агентству новостей" рассказал концертный директор актрисы и телеведущей Стас Христов.

Конкретной даты выхода интервью с Анастасией Заворотнюк пока нет, признал Христов. Но договоренность с одним из телеканалов о нем уже есть, отметил концертный директор актрисы и телеведущей.

Ранее, напомним, Стас Христов обещал, что Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в сентябре. Средства массовой информации же обратили внимание, что первый месяц осени подошел к концу, а выступления Заворотнюк поклонники так и не дождались.

Примечательно, что Стас Христов не стал комментировать текущее состояние Анастасии Заворотнюк, сославшись на запрет ее семьи рассказать о происходящем с ней.

О резко ухудшившемся состоянии Анастасии Заворотнюк, напомним, стало известно в августе текущего года. Сообщалось, что у звезды телесериала "Моя прекрасная няня" диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

Как писали средства массовой информации, актриса и телеведущая перенесла уже несколько операций.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова побрилась наголо в поддержку Анастасии Заворотнюк.

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