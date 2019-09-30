У популярного российского певца Сергея Лазарева родилась дочь.
Об этом 36-летний певец сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, сообщают "РИА Новости".
Девочку назвали Анной, сейчас ей год. Родилась она с весом в 3 килограмма 700 граммов и ростом 52 сантиметра.
Сын Никита, рассказал Сергей Лазарев, очень трогательно относится к младшей сестре и старается ее опекать.
Слухи о том, что у певца родился второй ребенок, появились еще в мае. Тогда музыкант предпочитал отшучиваться на вопросы журналистов о пополнении в семье.
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.