Сергей Лазарев рассказал о рождении второго ребенка

У популярного российского певца Сергея Лазарева родилась дочь.

Об этом 36-летний певец сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, сообщают "РИА Новости".

Девочку назвали Анной, сейчас ей год. Родилась она с весом в 3 килограмма 700 граммов и ростом 52 сантиметра.

Сын Никита, рассказал Сергей Лазарев, очень трогательно относится к младшей сестре и старается ее опекать.

Слухи о том, что у певца родился второй ребенок, появились еще в мае. Тогда музыкант предпочитал отшучиваться на вопросы журналистов о пополнении в семье.