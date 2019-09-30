Звезда сериала "Не родись красивой" актриса Нелли Уварова постриглась налысо в поддержку своей коллеги Анастасии Заворотнюк.
На своей личной странице в социальной сети Instagram 39-летняя актриса опубликовала сразу несколько фотографий в новом образе, сообщает "Московский комсомолец".
Также Нелли Уварова высказала свое недовольство тем, что знакомые Анастасии Заворотнюк активно дают интервью и распространяют слухи, касающиеся болезни актрисы.
Напомним, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль мозга.
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.