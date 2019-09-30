Звезда "Не родись красивой" постриглась налысо в поддержку Заворотнюк

Звезда сериала "Не родись красивой" актриса Нелли Уварова постриглась налысо в поддержку своей коллеги Анастасии Заворотнюк.

На своей личной странице в социальной сети Instagram 39-летняя актриса опубликовала сразу несколько фотографий в новом образе, сообщает "Московский комсомолец".

Также Нелли Уварова высказала свое недовольство тем, что знакомые Анастасии Заворотнюк активно дают интервью и распространяют слухи, касающиеся болезни актрисы.

Напомним, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль мозга.