Поклонники обеспокоены здоровьем Гагариной

Полина Гагарина попала в больницу. У нее диагностировано опасное вирусное заболевание.

Об этом в своем микроблоге знаменитость лично сообщила поклонникам. И принесла извинения за то, что отменила все ближайшие выступления, в том числе и участие в знаковых мероприятиях Яндекс.Плюс «Музыкант года» и специальном концерте MTV Russia.

Позднее исполнительница разместила видеозапись, сделанную в больнице. В ролике она лежит под капельницей. Певица также сообщила, что проходит курс иглоукалывания, и выразила надежду на то, что сможет вернуться на сцену как можно скорее."Болеть - не только неприятно, но еще и очень грустно. Невероятно скучаю, но берегу голос и себя", - написала Гагарина.

Многие поклонники всерьез испугались за здоровье певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления.

"От всей души желаем вам скорейшего выздоровления! Берегите себя! Мы с вами!", "Лучше лечитесь. Вы нужны нам. Ваш голос и правильный вокал спасет и избавит нас и шоу-бизнес от нехороших голосов. Мы любим вас", "Лечитесь и набирайтесь сил", - написали пользователи.

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Фото: instagram.com/gagara1987