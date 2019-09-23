Пациентка медцентра заявила, что Заворотнюк перестали лечить

Больше недели Анастасия Заворотнюк находится в частной клинике в Москве. За артистку переживают миллионы поклонников. На прошлой неделе появилась информация, что у Заворотнюк отмечается улучшение состояния.

И вдруг... «Сейчас врачи не дают звезде лекарства, а ее состояние остается тяжелым», - заявила в эфире программы «Звезды сошлись» (канал НТВ) женщина, назвавшаяся пациенткой клиники, где лежит актриса. На вопрос журналистов о том, как сейчас чувствует себя Анастасия, женщина дала печальный ответ: «Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца».

Женщина рассказала, что суточное пребывание в частной клинике, где лечится Заворотнюк, стоит минимум 40 тысяч рублей. При этом осмотр врача и обход медсестры оплачиваются отдельно.

По последним данным, Анастасия на днях перенесла еще одну, вторую, операцию. «Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз о котором все говорят, не окончательный», - сообщил журналист, друг актрисы Сергей Майоров.

На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Подробнее об этом читайте в материалах Правда.ру.

Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют никакие сообщения.

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Фото: Instagram @a_zavorotnyuk