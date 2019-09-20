Врач рассказал подробности о диагнозе Заворотнюк

Научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Николая Бурденко Александр Коновалов рассказал журналистам, что актриса Анастасия Заворотнюк обращалась в Центр Бурденко сразу после появления первых симптомов своей болезни.

Как сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на академика Коновалова, именно тогда, после обследования, Заворотнюк был поставлен диагноз «глиобластома». «Пациентка предпочла лечиться в Германии, - сказал врач. - Операция, которая была сделана в ФРГ, прошла успешно. Но операция - не основная часть лечения. После этого необходимы и лучевая терапия, и прием препаратов, которые годятся только для определенной опухоли".

По словам специалиста, заболевание Анастасии Заворотнюк является одним из самых распространенных, опасных и, по сути, неизлечимых.

"Термин "глиобластома" объединяет разные опухоли, разные их варианты. Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным медикаментам, химиопрепаратам", - отметил Коновалов, добавив, что в редких случаях ее можно вылечить, но здесь значение имеют генетические факторы.

На текущий момент состояние Заворотнюк медики оценивают как «стабильно тяжелое». Сейчас ее, по информации телеграмм-канала Mash, отключили от аппарата ИВЛ, проводят антибактериальную терапию, а также терапию, направленную на коррекцию отека мозга, артериальное давление поддерживается с помощью специальных препаратов.

В среду, как стало известно Правда.ру, Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Родственники 48-летней актрисы никакую информацию о состоянии ее здоровья пока не подтверждают и не опровергают.

Фото: instagram.com/a zavorotnyuk