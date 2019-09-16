Родители Константина Богомолова не оценили эротический танец Ксении Собчак в качестве подарка супругу на свадьбу.
Об этом сообщает НТВ.
Отец и мать 44-летнего Богомолова покинули торжество сразу же после откровенного танца Собчак.
Напомним, что Ксения разделась под музыку в присутствии не только жениха и его родителей, но и прочих гостей свадьбы.
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