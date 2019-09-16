Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова не оценили эротический танец Ксении Собчак в качестве подарка супругу на свадьбу.

Об этом сообщает НТВ.

Отец и мать 44-летнего Богомолова покинули торжество сразу же после откровенного танца Собчак.

Напомним, что Ксения разделась под музыку в присутствии не только жениха и его родителей, но и прочих гостей свадьбы.