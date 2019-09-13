Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения СМИ о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк в тяжелом состоянии.

"Я не могу сказать (в каком состоянии Заворотнюк - прим. ред.), я не знаю... мы ей писали, дети пишут, никто не отвечает на звонки! Не хочется в это верить просто", - заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что никто не может выйти на связь с актрисой и узнать, каково ее текущее состояние. "Я звоню каждый день, пытаюсь предложить свою помощь", - рассказал продюсер.

Ранее концертный продюсер актрисы Стас Христов опроверг сообщения некоторых медиа о госпитализации Заворотнюк. "В ответ на мое сообщение с публикацией о госпитализации она мне sms написала: "Бред. Отстань", - сказал он в интервью агентству ТАСС.

Напомним, в августе Заворотнюк перестала принимать участие в театральных спектаклях. В связи с этим появилось подозрение, что она борется с онкологическим заболеванием.

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