Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы.
"В ответ на мое сообщение с публикацией о госпитализации она мне sms написала: "Бред. Отстань", - цитирует его слова агентство ТАСС.
Накануне в некоторых СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья актрисы. В августе она перестала принимать участие в театральных спектаклях. В связи с этим появилось подозрение, что Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием.
Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова объяснила скандал, который произошел на музыкальном конкурсе "Новая волна", организационными моментами. Певец в нецензурной форме обругал организаторов музыкального конкурса. "У нас не было конфликта с организаторами. Это рабочие моменты были", - сказала она.
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