Представитель Киркорова опроверг блокировку банковских счетов артиста

Генеральный директор певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг информацию о том, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета артиста.

"Очередной бред", - сказал представитель Киркорова, сообщает агентство РИА"Новости".

Ранее агентство городских новостей "Москва" сообщило о том, что у артиста заблокировали банковские счета в Сбербанке и СДМ-Банке.

Напомним, в августе в ряде СМИ появились сообщения о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на две тысячи рублей. Однако позднее эту информацию опровергли.

Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова объяснила скандал, который произошел на музыкальном конкурсе "Новая волна", организационными моментами. Певец в нецензурной форме обругал организаторов музыкального конкурса.

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