Видеохостинг Youtube больше не показывает клип "Москва" рэперов Тимати и Гуфа. На его месте указано "видео недоступно".
Клип был выложен в День города. Под ним появилось рекордное для российского Youtube число дизалайков — 1,4 миллиона. Многие пользователи назвали видео "заказным и проплаченным". Тимати опроверг такие данные и заявил, что за композицию не стыдно, но чтобы никого не обижать и не продолжать "волну негатива", он удаляет видео.
Согласно заявлению Гуфа в Instagram, он также шокирован потоком негатива, за политикой не следит и даже не знал про "выборы мэра". В минувшие выходные, напомним, выбирали депутатов Мосгордумы, а выборы мэра состоялись год назад.
В композиции есть слова "хлопну бургер за здоровье Собянина", также автор называет себя коренным москвичом, который "не ходит на митинги и не втирает дичь".
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