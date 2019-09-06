Журналистка газеты Neatkarīga Элита Вейдемане подвергла жесткой критике выступление Лаймы Вайкуле в латвийском Каугури, так как та пела в основном на русском.
По словам журналистки, многие жители города были возмущены таким отношением к родному языку и просто покинули концерт. Вейдемане полагает, что Вайкуле стала забывать о латышских корнях, так как слишком долго жила в России. Она считает, что организаторы концерта могли напомнить артистке, что Каугури находится в Латвии и что живет здесь не только русскоязычное население.
"Лишь пару песен наша звезда соизволила спеть на латышском языке", — оскорбленно написала Вейдемане, иронично выразив благодарность за уровень "национальных аборигенов".
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как Лайма Вайкуле заявила, что не поедет выступать в Крым "ни за какие деньги". В ответ на поток критики она назвала оппонентов "зомбированными зверями".
Фото: balayazh.com
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