Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании.
Об этом сообщает издание "Комсомольская правда Екатеринбург".
Авторы материала пишут, что голос 48-летней артистки по телефону якобы звучал "хрипло", как у "очень больного человека". На прямой вопрос о проблемах со здоровьем Заворотнюк отвечать не стала.
Когда же ее спросили, сможет ли она сейчас принять участие в каком-нибудь мероприятии, актриса ответила, что не сможет и повесила трубку.
Средства массовой информации, напомним, ранее сообщали, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга.
Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. Играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня".
Ранее врач-дерматолог рассказал, что рак действительно может развиться из самой обыкновенной родинки.
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