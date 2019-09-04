Звезда "Моей прекрасной няни" Заворотнюк не опровергла слухи о раке

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда Екатеринбург".

Авторы материала пишут, что голос 48-летней артистки по телефону якобы звучал "хрипло", как у "очень больного человека". На прямой вопрос о проблемах со здоровьем Заворотнюк отвечать не стала.

Когда же ее спросили, сможет ли она сейчас принять участие в каком-нибудь мероприятии, актриса ответила, что не сможет и повесила трубку.

Средства массовой информации, напомним, ранее сообщали, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга.

Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. Играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня".

Ранее врач-дерматолог рассказал, что рак действительно может развиться из самой обыкновенной родинки.

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