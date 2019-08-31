Евгений Петросян приехал в Сочи вместе с новой возлюбленной Татьяной Брухуновой.
73-летний юморист и его 30-летняя ассистентка посетили церемонию закрытия музыкального фестиваля "Новая волна".
На безымянном пальце у Татьяны Брухуновой журналисты увидели кольцо с бриллиантом. Средства массовой информации пишут, что пара, возможно, обручилась, и вскоре поженится.
Напомним, что Евгений Петросян развелся со своей бывшей супругой Еленой Степаненко в ноябре минувшего года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.