В середине августа в центре Москвы появились афиши концерта рэпера Фейса, который запланирован на 2 ноября. Их наблюдали на Тверской, Садовой, Варварке, Арбате и Кремлевской набережной. Однако уже 21 августа все афиши сняли.
По словам главы отдела по работе с клиентами компании Russ Outdoor Натальи Новокщеновой, афиши были сняты из-за "претензий, которые начали поступать к изображению на постере". Сам Фейс позже пояснил, что афиши сняли из-за "указания сверху".
Компания Gallery также отказалась размещать утвержденные еще в мае афиши, опасаясь "звонков сверху". Концерты Фейса в Улан-Удэ и Иркутске, которые должны были пройти 23 и 24 августа вообще были отменены. Организатор концертов Артемий Карабельников позже сообщил, что мероприятия отменили по "требованию людей из органов".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на акции протеста "За допуск!" 10 августа выступил рэпер Face. Также среди протестующих заметили Юрия Дудя и Оксимирона.
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