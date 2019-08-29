Истерику Киркорова на "Новой волне" объяснили "рабочим моментом"

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова объяснила скандал, который произошел на музыкальном конкурсе "Новая волна", организационными моментами. Ранее певец в нецензурной форме обругал организаторов музыкального конкурса.

"У нас не было конфликта с организаторами. Это рабочие моменты были", - сказала представитель Киркорова в интервью "Пятому каналу".

По ее словам, в тот день проходила премьера песни, а само выступление сопровождалось сценическим номером, очень сложным в техническом исполнении, поэтому было крайне важно отрепетировать его со включенными камерами, которые транслируют изображение на экраны рядом со сценой. Организаторы не рассчитали время до начала концерта и произошла заминка.

"Но все отрепетировано. И организаторы, и артист довольны результатом", - резюмировала пресс-секретарь.