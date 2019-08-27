Пугачева намекнула о своей преемнице

В Instagram известной певицы Светланы Лободы появилась видеозапись, на которой ее "благословляет" примадонна Алла Пугачева. По социальным сетям сразу же поползли слухи, что таким образом Алла Борисовна выбрала себе преемницу.

На видеозаписи видно, как Пугачева указывает на Светлану Лободу и произносит: "Живи спокойно, страна. У тебя есть еще одна. Все остальные в тени". Далее камера фокусируется на Лободе, которая смеется и закрывает лицо руками. Позже Лобода оставила комментарий к видеозаписи, в котором поблагодарила Аллу Борисовну за "благословение".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о реакции Аллы Пугачевой на обострение политического кризиса между Украиной и Россией. У многих российских артистов остались в Киеве друзья, поэтому все очень тяжело переживают напряжение между нашими странами. В эфире программы "Центральное телевидение" у Аллы Пугачевой спросили, мол, если попросят, споете в Украине. - Конечно! Да, хоть в Донецк, хоть в Киев. Куда угодно, где люди страдают, - ответила Алла Борисовна. - Война войной, а люди людьми.

Читайте также:

Лолита подбивает Пугачеву на пластическую операцию