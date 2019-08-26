Объявлены наставники развлекательного вокального шоу талантов "Голос" на очередной сезон.
Восьмой сезон популярного проекта, напомним, стартует в эфире "Первого канала" осенью текущего года.
По словам продюсера телешоу Юрия Аксюты, роли наставников в новом сезоне будут выполнять певцы Валерий Сюткин и Сергей Шнуров, певица Полина Гагарина и композитор Константин Меладзе.
Аксюта отметил, что на новичка проекта — Валерия Сюткина — возлагаются "большие ожидания".
Ведущим очередного сезона шоу "Голос" будет актер и шоумен Дмитрий Нагиев.
Холостяцкие хоромы знаменитого "физрука" Нагиева.
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