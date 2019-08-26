Наставниками нового сезона шоу "Голос" станут Шнуров и Сюткин

Объявлены наставники развлекательного вокального шоу талантов "Голос" на очередной сезон.

Восьмой сезон популярного проекта, напомним, стартует в эфире "Первого канала" осенью текущего года.

По словам продюсера телешоу Юрия Аксюты, роли наставников в новом сезоне будут выполнять певцы Валерий Сюткин и Сергей Шнуров, певица Полина Гагарина и композитор Константин Меладзе.

Аксюта отметил, что на новичка проекта — Валерия Сюткина — возлагаются "большие ожидания".

Ведущим очередного сезона шоу "Голос" будет актер и шоумен Дмитрий Нагиев.

Холостяцкие хоромы знаменитого "физрука" Нагиева.

Читайте также:

Как "сломать" ребенка? Послать на конкурс "Голос.Дети".