Forbes: блогер Юрий Дудь заработал за год 90 миллионов рублей

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта.

В этом году в рейтинге оказалось много блогеров.

Согласно предоставленной информации, самым богатым видеоблогером стал Валентин Петухов, известный в сети интернет под ником Wylsacom. Петухов рассказывает о компьютерных играх, автомобилях и других различных технологических новинках. За год блогер заработал 173 миллиона рублей.

На втором месте рейтинга оказался Юрий Дудь, автор и ведущий популярного YouTube-канала "вДудь". За год Дудь заработал 89,8 миллионов рублей.

На третьем месте оказалась Настя Ивлеева с канала AGENTSHOW. Девушка, напомним, долгое время выступала в качестве ведущей телепрограммы о путешествиях "Орел и решка". 28-летняя блогер заработала за год 57,7 миллионов рублей.

Максим Голополосов, известный в сети интернет под ником Макс +100500, заявил, что реальные доходы российских блогеров оказались "близки к тому, что написали в этом рейтинге". Сам Голополосов, отметим, занял шестое место с заработком в 45 миллионов рублей за год.

Ранее был опубликован рейтинг самых раздражающих отечественных телеведущих.

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