Юрист Наргиз: певица и продюсер не сошлись во взглядах на будущее

Бахмар Исмаилов, защищающий интересы Наргиз, рассказал о разрыве контракта певицы и Максима Фадеева. Он утверждает, что за несколько недель до начала международного концертного тура, Наргиз пришло уведомление о разрыве контракта с лейблом MALFA.

По словам Исмаилова, певица неоднократно обращалась к продюсеру и его помощника за объяснениями, однако они игнорировали ее. Первые концерты тура должны были состояться в начале августа. Наргиз активно репетировала и готовилась к выступлениям. Позже она узнала, что организаторам концертов в Ростове, Воронеже и Юрмале предложили заменить ее выступление, на выступление другого артиста лейбла.

Исмаилов пояснил, что никакого конфликта между Фадеевым и Наргиз нет, просто они не сошлись во мнении на будущее певицы. Представитель певицы утверждает, что не ожидал такого поступка от продюсера.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала шесть версий происхождения певицы Глюкоzа.

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