Бузова упала на сцене, но продолжила выступление

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова упала во время своего выступления на фестивале "Жара" в Баку.

На своей странице в Instargam она выразила надежду, что никто из зрителей не заметил ее маленькой оплошности, однако некоторые гости успели записать видео. Артистка исполняла песню "Водица". Сцена при этом была залита водой. Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.

Позднее певица призналась, что боялась упасть из-за мокрой сцены. "Надеюсь никто этого не заметил", - написала она.

Многие поклонники похвалили артистку за умение быстро собраться и не обращать внимание на мелкие неприятности. Другие утверждают, что Бузова не только пела под фонограмму, но из-за недостатка профессионализма не смогла исполнить даже танец.